В Волгоградской области стартовал финал "Семейной зарницы"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия финала Всероссийской игры "Семейная зарница" состоялась на базе оборонно-спортивного лагеря "Авангард" в Волгоградской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Старт игре дал заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. "Быть первыми финалистами "Семейной зарницы" - это большая ответственность. Мы благодарны вам за участие в этой игре, где дети преодолевают испытания вместе с родителями. Старшее поколение участников - люди самых разных профессий: военные, педагоги, врачи, строители, но всех вас объединяет чувство любви к Родине, стремление приносить пользу своей стороне и прививать эти ценности детям", - сказал Горемыкин.

Замглавы военного ведомства отметил, что среди родителей, участвующих в игре, есть ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции. "Ребята равняются на вас. Безусловно, для них вы являетесь лучшим примером на пути к победе", - подчеркнул он.

Горемыкин также зачитал приветствие министра обороны РФ Андрея Белоусова, который поздравил участников с открытием. "Ставший новой вехой в развитии легендарной игры "Зарница", этот уникальный проект собрал сильнейшие команды из 24 регионов России. Участие в нем позволит продемонстрировать сплоченность ваших семей, хорошую физическую подготовку, расширить кругозор, проявить смекалку", - отметил глава Минобороны в своем обращении. Белоусов пожелал всем участников успешных выступлений, ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Организаторами игры при поддержке Минобороны России выступили движение "Юнармия", государственный фонд "Защитники Отечества", Движение Первых и центр "Воин".

Идею проведения в Год защитника Отечества семейной "Зарницы" главе государства предложила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на заседании оргкомитета "Победа" в январе 2025 года. Она поясняла, что в конкурсе будут участвовать все поколения семей - бабушки и дедушки, родители, дети и внуки, а сама игра будет включать не только демонстрацию спортивной подготовки, но и задачи на эрудицию и смекалку, на знание истории и культуры России. Глава государства поддержал инициативу.

Об игре и участниках

Всероссийская "Семейная зарница" проходит в Волгограде с 20 до 26 сентября. В рамках игры команды пройдут курсы подготовки по основам выживания, управлению БПЛА, оказанию первой помощи и огневой подготовке. Команды примут участие в состязании "Путь защитника", в творческом конкурсе и военно-тактической игре на местности, а кульминацией игры станет финальный бой, в котором участники продемонстрируют свою физическую и тактическую подготовку, а также слаженность и умение работать сообща. Кроме того, семьи посетят экскурсии в музее-панораме "Сталинградская битва" и на Мамаевом кургане.

Многие семьи уже давно состоят в браке. Так, например, команда "Убойная сила" из Тамбовской области отметила 21-ю годовщину свадьбы, а "Пермская гвардия" из Пермского края - 15-ю. Еврейскую автономную область представляет команда "Тигры" - в семье двое детей, родители работают юристами, и их старшая дочь, продолжая семейную традицию, учится в Российском государственном университете правосудия в Хабаровске.

От Самарской области в "Семейной зарнице" принимает участие команда "Молния": отец - ветеран боевых действий, участвовал в вооруженном конфликте в Чеченской республике, а также в миротворческой миссии в Косово. "Семейная зарница" для нашей семьи не просто игра, это мощный инструмент сохранения традиций. Когда дети следуют примеру родителей, а не просто слушают их рассказы, патриотизм становится не абстракцией, а образом жизни", - подчеркнула участница команды "Молния" Ольга Мусина.

В "Семейной зарнице" принимают участие команды из четырех человек. Это двое взрослых в возрасте от 18 лет, состоящие в официальном браке и являющиеся родителями или законными представителями хотя бы одного из несовершеннолетних участников, и двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет на момент подачи заявки. В финал прошли 24 команды.