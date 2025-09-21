В храме Мариуполя прошла акция по сбору средств для раненного "лепестком" юноши

Она включает ярмарку изделий, изготовленных детьми

МАРИУПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Благотворительная акция в честь православного праздника Рождества Пресвятой Богородицы и Дня города состоялась в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Ее цель - собрать средства на реабилитацию 19-летнего жителя города Даниила, который подорвался на противопехотной мине "Лепесток", рассказала ТАСС руководитель Центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Мариуполе Александра Наумова.

Акция включает ярмарку изделий, изготовленных детьми. "На протяжении шести недель мы проводили различные мастер-классы, изготавливали продукцию для продажи. К нам присоединились оба благочиния и храмы Донецка и Мариуполя. Участвовали всем миром, чтобы мы могли собрать денег на реабилитацию мальчику Даниилу 19 лет, который подорвался на "Лепестке" при разборе Никольского собора", - сообщила Наумова.

Она уточнила, что акция на территории Свято-Никольского кафедрального собора организована Центром помощи патриаршей гуманитарной миссии в Мариуполе, Молодежным парламентом ДНР при помощи настоятеля храма отца Алексея.

Для гостей также подготовили квизы и мастер-классы для всей семьи.