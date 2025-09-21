Дипломаты выясняют обстоятельства ее пребывания в Бангкоке в течение последних четырех-пяти дней

БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники консульского отдела посольства России в Таиланде установили местонахождение пропавшей ранее в Бангкоке россиянки Эрики Владыко и готовы оказать ей необходимую помощь. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"В посольство на телефон дежурного дипломата поступила информация из хостела, работники которого рассказали, что гражданка России некая Эрика просит о помощи. Мы направили сотрудника консульского отдела на встречу, чтобы он ее идентифицировал. Уже пришло подтверждение, что найденный человек - это Эрика Владыко, у нас есть копия паспорта, мы все проверили. Это именно она. Мы сейчас выясняем обстоятельства ее пребывания в Бангкоке в течение последних четырех-пяти дней", - сказал руководитель консульского отдела российского посольства Илья Ильин.

По его словам, выехавший на встречу российский дипломат также информировал россиянку о том, что с ее ребенком, с которым она находилась в Бангкоке, все в порядке. "Мы помогли связаться с ее дочерью", - добавил он.

Консульский отдел посольства РФ в Таиланде 18 сентября сообщили, что диппредставительство проясняет ситуацию с исчезновением гражданки России и ее ребенка в Бангкоке. Известно, что 34-летняя женщина в течение некоторого времени находилась на острове Самуи, а после поехала в Бангкок, откуда, по словам родственников, несколько дней назад перестала выходить на связь.

Корреспондент ТАСС 19 сентября вместе с полицией посетил отель, где остановилась россиянка, в столичном районе Сукхумвит, знаменитом своими ресторанами, барами и ночными клубами, особенно популярном среди иностранных туристов. Служба безопасности отеля информировала, что россиянка остановилась в нем ранним утром 16 сентября. По словам сотрудников гостиницы, 17 сентября россиянка покинула его, не оплатив пребывание и оставив свои вещи.