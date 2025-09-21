Это позволит обеспечить их всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством, уточнили в министерстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сведения о ветеранах боевых действий и членах их семей предлагается передавать в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальные фонды для адресного сопровождения этих категорий граждан. Соответствующий законопроект разработан Минздравом России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в действующем законодательстве в сфере обязательного медицинского страхования в настоящее время отсутствует механизм, позволяющий организовывать адресное сопровождение ветеранов боевых действий и членов их семей - не предусмотрен учет по категориям "ветеран боевых действий", "член семьи ветерана боевых действий" для застрахованных лиц.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации подготовлен законопроект, предусматривающий предоставление Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и территориальным фондам обязательного медицинского страхования соответствующих сведений из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере", - говорится в сообщении.

Принятие меры позволит обеспечить ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья, уточнили в Минздраве.