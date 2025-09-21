Началось строительство участка Московского скоростного диаметра

С вводом двух участков эта связка станет дополнительным маршрутом на южном направлении МСД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Строительство дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) до улицы Севанской началось в столице, сообщил мэр Сергей Собянин.

"Начинаем строительство дополнительного участка МСД по улице Каспийской до улицы Севанской. Возведем и реконструируем в общей сложности 2,3 км дорог. Параллельно ведем активные работы на соседнем участке - от Севанской до Московского скоростного диаметра. Здесь возводим несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, который готов больше чем на треть", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, с вводом двух участков эта связка станет дополнительным маршрутом на южном направлении МСД (от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД) и улучшит транспортную доступность сразу пяти районов: Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

Также Собянин подчеркнул, что связка обеспечит автомобилистам комфортный выезд на трассу М-4 "Дон". Работы планируется завершить в 2026 году.