Представителями управляющей компании и коммунальной службы организована помощь жителям по уборке осколков стекла от поврежденных оконных блоков

САРАТОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Коммуникации тепло- и газоснабжения восстановлены в многоквартирных домах, пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Саратове. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Заводского района Саратова.

"В многоквартирных домах, пострадавших в результате атаки БПЛА, восстановлены коммуникации тепло- и газоснабжения. Представителями управляющей компании и коммунальной службы организована помощь жителям по уборке осколков стекла от поврежденных оконных блоков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в оперативном штабе продолжается прием заявлений граждан по вопросам ущерба. На данный момент две семьи размещены в гостинице.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что 20 сентября в результате атаки БПЛА были частично выбиты окна в двух многоквартирных домах в Саратове. Повреждены несколько автомобилей. Также он отмечал, что в результате атаки пострадал один человек. Женщину своевременно госпитализировали.