В МВД назвали отличия писем "Госуслуг" от фишинга

В ведомстве отметили, что уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказало, какие признаки отличают сообщения портала госуслуг от фишинга.

"Уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет. Письма приходят только с официальных адресов. Все ссылки ведут только на gosuslugi.ru. <...> В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карты, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете", - перечисляются такие признаки в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.