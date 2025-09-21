В 2025 году участие в игре приняли команды из Абхазии, Южной Осетии и Республики Беларусь

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Проект "Зарница 2.0", финал которого проходит в Волгограде, открыт для участия зарубежных команд, в 2025 году три страны уже изъявили желание принять участие в игре. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Мы открыты, три наши братские [страны] спросили, могут ли они направить команды, мы с радостью эти команды приняли. Появятся еще желающие - на "Зарницу", на игру - пожалуйста", - сообщил Кириенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности расширения географии игры.

В 2025 году участие в игре приняли команды из трех стран ближнего зарубежья: из Абхазии, Южной Осетии и Республики Беларусь.

В Волгограде проходит финал "Зарницы 2.0". Всего в течение восьми дней за звание победителя боролись 960 человек. Помимо команд старшей возрастной категории (14-17 лет) участие во втором заезде приняли представители Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности, Росгвардии, центра "Воин" и "Юнармии". У этих команд предусмотрены специальный зачет и дополнительная номинация.

Состязания этого года также претерпели изменения. Предусмотрены новые испытания - караульная служба, пеший марш, комбинированный марш с преодолением водных препятствий. Изменились и условия финального боя: вместо полевых условий ребят ждет игра в городе, которая будет содержать элементы тактики и стратегии освобождения населенного пункта. В финальных мероприятиях принимают участие три возрастные категории из 1,5 тыс. человек.

"Зарница 2.0" - проект, включающий мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 лет до 21 года из всех регионов России.