МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и победителям финала Чемпионата высоких технологий и отметил, что мероприятие повышает интерес к востребованным в РФ профессиям.

"Ваш турнир объединил целеустремленную, одаренную молодежь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. И конечно, важно, что чемпионат повышает интерес к профессиям, которые особо востребованы сегодня, когда Россия наращивает свой индустриальный, производственный потенциал, реализует национальные проекты технологического лидерства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что финалисты выступили достойно и продемонстрировали свои лучшие качества, а победители смогли предложить неординарные, вдохновляющие идеи в таких перспективных областях, как беспилотные системы, искусственный интеллект, робототехника, современные материалы.

Путин выразил уверенность в том, что участие в турнире станет хорошей школой, поможет достичь новых высот в учебе, жизни, выбранной специальности.

Чемпионат высоких технологий проходил в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. В этом году заключительный этап масштабного состязания собрал 9 тыс. участников и наставников из 85 регионов России и 25 стран мира.