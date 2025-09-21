День чеченской женщины отметили в регионе 21 сентября

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Медали "Ненан Сий" вручил глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров матерям командиров спецподразделений в День чеченской женщины. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Вместе с председателем Союза театральных деятелей России, известным российским актером Владимиром Машковым и соратниками я с большим удовольствием принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню чеченской женщины. <...> Вручил медали "Ненан Сий" ("Материнская Слава") матерям командиров чеченских подразделений - Малике Зингиевой, Малике Юсуповой, Петимат Мааевой и Таисе Тутаевой. Медалью "100 лет образования ЧР" награждена начальник отдела муниципальной службы администрации Шалинского района Альбина Дагаева", - написал Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что заместитель главы администрации Грозненского района Залина Асламбекова удостоена почетного знака "За трудовое отличие". Благодарственное письмо главы ЧР передали учителю чеченского языка и литературы школы села Итум-Кали имени Хусейна Исаева Петимат Бициевой.

День чеченской женщины отметили в регионе 21 сентября. "Женщины всегда были и остаются нашей опорой. Их труд, мудрые советы и умение сохранять тепло в семье обеспечивают прочный фундамент для будущих поколений. Крепкая вера, твердые принципы и неизменная преданность национальным ценностям делают их незаменимыми как в повседневной жизни, так и в общественных делах", - добавил Кадыров.