МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Весь контент в течение ближайших двух-трех лет будет создаваться с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС заявил управляющий партнер Корпорации по связям с искусственным интеллектом Денис Терехов.

"По этому поводу есть много дискуссий, нужно ли каким-то образом помечать контент, созданный искусственным интеллектом, или нужно как-то его ограничивать. Я думаю, что в горизонте двух-трех лет весь контент по умолчанию будет создаваться искусственным интеллектом", - считает он.

По словам собеседника агентства, если говорить про работу редакций средств массовой информации, то в ней практически не останется места для живых людей, которые будут писать тексты.

"Я утверждаю, что тексты, написанные людьми, будут помечаться галочкой, как продукты без ГМО сейчас в магазине, а по умолчанию все тексты будут как будто выходить из-под пера искусственного интеллекта. Я считаю, что мы сейчас находимся на самом большом сломе редакционной парадигмы после изобретения Гутенбергом печатного станка. Если сейчас редакция представляет себя отдел политики, новостей, спорта, то уже через год-другой будет отдел кожаных и отдел кремниевых. Все будет писать искусственный интеллект, а мы с вами, если нам что-то и разрешат писать, будем писать исключительно для души", - сказал Терехов.