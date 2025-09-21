Межиева переизбрали муфтием Чечни

Его также наградили медалью "За заслуги перед ЧР"

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Салаха Межиева переизбрали муфтием Чеченской Республики (ЧР) и наградили медалью "За заслуги перед ЧР". Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров, принявший участие в отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман республики в Грозном.

"Итогом стало переизбрание на пост муфтия ЧР, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, доктора шариатских наук Салаха-хаджи Межиева. <...> За годы своей плодотворной деятельности Салах-хаджи лично вошел в число членов Высшего учредительского совета Всемирной исламской лиги, а также стал одним из учредителей Международного генерального секретариата духовных управлений и организаций по изданию фетв. Это стало большим признанием его авторитета и знаний в исламском мире", - отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, под руководством муфтия была проведена большая работа: сотни людей приняли ислам, десятки тысяч мусульман обучились чтению Корана, а духовенство помогло жителям республики в решении личных и семейных вопросов.

"Благодаря усилиям муфтията гармонизированы брачно-семейные отношения, воссоединились тысячи семейных пар, урегулировано множество кровных конфликтов. Безусловно, это огромный вклад в сохранение мира, согласия и духовных ценностей в нашем обществе", - пояснил Кадыров.

Межиеву и сотрудникам ДУМ Чечни вручили медали "За заслуги перед ЧР" и почетные знаки "За трудовое отличие". Муфтий республики в свою очередь вручил Кадырову орден "Защитник Сунны" и подарил уникальный экземпляр Корана с чеченским орнаментом, впервые изданный в регионе.

"Теперь Чеченская Республика станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана. Это событие имеет особое духовное и культурное значение для всего нашего народа", - сообщил глава Чечни.