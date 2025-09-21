Администрация американского президента Дональда Трампа также планирует заявить, что фолиновая кислота может лечить аутизм

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует объявить о том, что рост случаев аутизма у детей может быть связан с употреблением женщинами во время беременности ацетаминофена (также известен как парацетамол). Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, специалисты заново изучают результаты исследований Школы медицины медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк) и Гарвардского университета. Как отмечает издание, власти планируют предостеречь беременных женщин от употребления ацетаминофена и использовать его только в случае повышенной температуры.

Кроме того, администрация Трампа планирует заявить о том, что лейковорин (также известен как фолиновая кислота) способен лечить аутизм. The Washington Post указывает, что это заболевание ранее связывали с генетической предрасположенностью и считали неизлечимым.

Трамп и министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший ранее неоднократно заявляли, что увеличение случаев аутизма у детей в Соединенных Штатах может быть связано с вакцинами.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у каждого 31-го восьмилетнего ребенка в стране диагностирован аутизм. В 2000 году это заболевание фиксировалось только у 1 из 150 детей этой возрастной группы.