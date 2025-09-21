Как сообщили в Министерстве курортов и туризма республики, отрасль работает в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Атака БПЛА не оказала влияние на санаторно-курортную отрасль Крыма, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства курортов и туризма республики.

"Санаторно - курортная отрасль Республики Крым работает в штатном режиме. <…> Для туристов и жителей Крыма работает горячая линия Минтуризма", - говорится в сообщении.

Министерство на связи с руководителями санатория "Форос", объекты на территории которого получили повреждения в результате атаки БПЛА.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория и здание школы в поселке. По предварительным данным, 15 человек пострадали, есть погибшие. Также воздушная тревога объявлена в Севастополе, уже сбит объект над морем около города.

