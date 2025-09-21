В ликвидации последствий участвуют 20 человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) направил в пострадавшие от подтопления районы Махачкалы дополнительных добровольцев для ликвидации последствий непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВСКС.

"К борьбе с последствиями подтоплений в Дагестане подключились добровольцы из Северной Осетии и Ингушетии. Совместно с сотрудниками ГО ЧС города Махачкалы студенты-спасатели ВСКС обследовали район затопления. На особенно сложном участке, где находится подстанция "Приморская", сейчас работает техника экстренной службы", - сказали в пресс-службе.

Всего к ликвидации последствий подтопления привлечено 20 добровольцев. На вооружении у них мотопомпы и генераторы, с помощью которых они откачали 30 тыс. литров воды из подтопленных домов, а также здания детского сада.

В понедельник добровольцы планируют продолжать откачку воды и проводить мониторинг для реагирования на заявки.

По данным дагестанского ЦГМС, накануне сильные осадки выпали на всей территории республики. 20 сентября в Махачкале выпало 56 мм осадков при месячной норме 48 мм. В результате произошло отключение электроснабжения в 73 населенных пунктах в 10 районах, 40 сел остались без транспортного сообщения из-за размытия моста и схода оползня, в Махачкале были подтоплены несколько улиц.