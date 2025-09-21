Россиянам рассказали о переносе выходного в начале ноября

Как напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, суббота 1 ноября станет рабочим днем перед тремя выходными 2 - 4 ноября по случаю Дня народного единства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Суббота 1 ноября в 2025 году будет рабочим днем перед тремя выходными 2 - 4 ноября по случаю Дня народного единства. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что 4 ноября, являющееся по Трудовому кодексу нерабочим праздничным днем, в 2025 году выпадает на вторник, в связи с чем правительством РФ была предусмотрена оптимизация в производственном календаре ближайших к празднику дней.

"Суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник. Таким образом, чтобы обеспечить непрерывные выходные, у нас будут выходными три дня - 2, 3 и 4 ноября", - сказал Нилов.

Он подчеркнул, что в ином случае понедельник 3 ноября был бы единственным рабочим днем между обычными выходными и праздником. "Это было бы не так корректно и функционально, поэтому было принято то предложение, которое в Министерстве труда РФ подготовили. Трехсторонняя комиссия (в нее входят правительство, профсоюзы и объединения работодателей - прим. ТАСС) также это решение поддержала", - отметил депутат.