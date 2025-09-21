Ожидается температура на 5-6 градусов выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Температура, которая характерна для летнего периода, ожидается в начале этой недели в Москве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник воздух в Москву будет поступать с юго-запада и северо-запада, произойдет процесс перемешивания воздушных масс. И температура в течение дня составит 16-18 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы. Теплая погода со среднесуточной температурой около 14-16 градусов, она будет соответствовать третьей пятидневке августа по климату", - сказал он.

Также во второй половине вторника прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами умеренный. В ночь на среду выпадет наибольшее количество осадков - 4-7 мм.

В среду в Москве начнут преобладать северо-западные потоки воздуха. Ночью ожидается 7-9 градусов, днем - 10-12. Такой показатель будет около нормы.