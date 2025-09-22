Вильфанд: в Москве и области с 25 сентября прогнозируют заморозки

Температура будет соответствовать первой декаде октября, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ночные значения около 0 градусов и ниже возможны в Московском регионе с четверга. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С четверга в Москве, да и вообще в центре европейской России, наступает период по-настоящему холодной погоды. Температура будет соответствовать первой декаде октября, значения ночью будут в диапазоне 1-6 градусов. Не исключены понижения до 0 и даже ниже до заморозков, потому что давление - высокое, а воздух - холодный. Максимальная температура днем составит 8-13 градусов. И получается так, что от понедельника к четвергу москвичи по погодным характеристикам перенесутся с космической скоростью с июля в октябрь", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что при этом осадков в четверг не ожидается, в пятницу возможен небольшой дождь. Заметного повышения температуры в конце недели или начале следующей ожидать не стоит.