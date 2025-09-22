Сотрудники региональной межрайонной природоохранной прокуратуры установили факт размещения юрлицом отходов производства и потребления, строительства и сноса на земельном участке сельскохозяйственного назначения

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Территорию площадью 5 тыс. кв. м очистили от отходов на землях сельхозназначения на Сахалине после вмешательства прокуроров. Об этом сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Сотрудники Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры установили факт размещения юрлицом отходов производства и потребления, строительства и сноса на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, однако мер по ликвидации места накопления отходов он не принял.

"В этой связи в Анивский районный суд прокурором предъявлено исковое заявление о возложении на юридическое лицо обязанности ликвидировать свалку отходов в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, которое удовлетворено. Под надзорным сопровождением природоохранной прокуратуры обеспечено исполнение судебного решения, земельный участок очищен от отходов", - говорится в сообщении.