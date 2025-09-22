Инициатором разработки законопроекта выступил комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства регионального парламента

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края приняли закон о поддержке и развитии креативных (творческих) индустрий. Об этом сообщили в законодательном собрании региона.

Инициатором разработки закона "Об отдельных вопросах в сфере креативных (творческих) индустрий в Камчатском крае" выступил комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства регионального парламента. Авторами законопроекта стали председатель комитета Дмитрий Коростелев, его заместители Рашид Шамоян и Валерий Калашников. Такой закон принят в регионе впервые.

"Этот законопроект стал откликом на стремление предпринимателей проявлять себя на этом рынке. Законопроект устанавливает, помимо полномочий органов власти, обязательства субъекта по оказанию мер имущественной, финансовой поддержки, образовательных услуг по подготовке кадров в этой сфере", - сказал Коростелев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, это направление региональной экономики активно развивается, сегодня на Камчатке есть яркие примеры реализации творческого креативного начала предпринимательства. "Это известный бренд "Береги Камчатку", это наши кинематографисты, частные музеи, театральное искусство. И сегодня такая огромная индустрия получила законодательную основу в Камчатском крае", - отметил Коростелев, добавив, что закон поможет представителям креативных индустрий реализовать свои предпринимательские инициативы в регионе.