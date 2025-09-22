Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что температуры аномально высокими для сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Теплый воздух из азиатских стран в ближайшие дни будет распространяться в Сибирь, это приведет к жаркой погоде в регионах округа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически весь юг Сибири, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва и даже Иркутская область в ближайшие дни окажутся под влиянием выноса теплых воздушных масс из регионов Центральной Азии. Днем будет преобладать температура около от 18 до 23 градусов. В Алтайском крае и в Новосибирской области значения могут достигать даже 25 градусов", - сказал он.

Синоптик добавил, что такие высокие температуры аномальны для сентября: на 4-5 градусов выше нормы. "Иркутская область особенно выделится, потому что на северо-востоке прогнозируются заморозки, а на юге - температуры выше 20-тиградусной отметки", - рассказал он.