Защита арестованного французского велосипедиста обжаловала его арест в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Защита велопутешественника из Франции Софиана Сехили обжаловала его арест. Апелляция подана в Приморский краевой суд, сообщила ТАСС адвокат велопутешественника Алла Кушнир.

"Конечно, мы подали обжалование в Приморский краевой суд, будем ждать его рассмотрения", - сообщила представитель защиты.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечает, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга.

Позже Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения Сехили в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание по этой статье предусматривает штрафа до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

Представители Общественной наблюдательной комиссии Приморья посетили арестованного в СИЗО Уссурийска. Он находится в двухместной камере с двухъярусной кроватью, телевизором и чайником. Жалоб на содержание у иностранца не было.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.