В одной из школ Владивостока открыли мемориальную доску Герою России Ефремову

Первый командир добровольческого отряда "Тигр" учился в школе №59 Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска первому командиру добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову, погибшему в Курской области, появилась на стене школы №59 во Владивостоке, где он учился. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"В школе №59 Владивостока торжественно открыли мемориальную доску Герою России полковнику Сергею Ефремову. В торжественной церемонии приняли участие представители власти, родственники, учащиеся, общественность. За свой вклад в службу был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почетных званий "Герой ДНР", "Герой Приморского края", "Герой Российской Федерации". В школе №59 Сергей Викторович учился", - сообщили в пресс-службе.

2 февраля глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания. Позднее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что это произошло при освобождении курского приграничья. В марте 2024 года Ефремов возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края, было подписано постановление о его назначении на должность вице-губернатора. В том же месяце на посту командира приморского добровольческого батальона "Тигр" его сменил Рустям Абушаев.

Ефремов родился 5 августа 1973 года. За мужество и отвагу, проявленные в боях, ему были присвоены звания Героя Приморья и Героя Донецкой Народной Республики. Был женат, воспитывал четверых детей.