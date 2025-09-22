МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Использование жаргонной лексики, частые разговоры на политические и социальные темы с проявлением нетерпимости, а также появление непонятной символики и атрибутики могут быть признаками того, что подросток попал под влияние экстремистской идеологии. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, одними из основных признаков того, что молодой человек или девушка находятся под воздействием экстремистской идеологии, является его или ее манера поведения, которая становится значительно более резкой и грубой, в разговоре начинает прогрессировать ненормативная либо жаргонная лексика.

Кроме того, как отмечается в материалах МВД, у подростков резко меняется стиль одежды, они начинают соответствовать правилам определенной субкультуры. Еще одним признаком того, что на подростка оказывает влияние экстремизм, может стать сохранение на компьютере ссылок или файлов с текстами, роликами или изображениями экстремистско-политического или социально-экстремального содержания. Также в связи с этим в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика, в том числе нацистская, а также предметы, которые могут быть использованы как оружие.

Подростки начинают проводить много времени за компьютером и изучать материалы, не относящиеся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам, компьютерным играм. У них могут появиться вредные привычки, резко увеличиться время разговоров на политические и социальные темы, во время которых они высказывают крайние суждения с признаками нетерпимости.

В МВД в случае подозрения, что ребенок попал под влияние экстремизма, рекомендуют родителям не осуждать категорически подростка, поскольку это вызовет протест. В данной ситуации лучше выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудить, зачем подростку это нужно и почему он это поддерживает.