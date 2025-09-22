Как отметил губернатор региона, срок будет зависеть от готовности авиакомпаний к выполнению полетов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Воронежа имени Петра I готов приступить к полноценной работе при снятии ограничений на использование воздушного пространства. Об этом ТАСС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Несмотря на временное ограничение на полеты, наш аэропорт поддерживает состояние техники и аэродрома, <...> поэтому при снятии ограничений на использование воздушного пространства аэропорт может приступить к полноценной работе. Срок будет зависеть от готовности авиакомпаний к выполнению полетов", - сказал он.

Гусев отметил, что в настоящее время техника и персонал готовятся к работе в осенне-зимнем периоде. "Сотрудники аэропорта, сохраненные для обеспечения работы предприятия, задействованы в проведении учений с моделированием различных ситуаций", - добавил губернатор.

Ранее глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин заявил журналистам, что после возобновления работы аэропорта Геленджика Минтранс работает над возобновлением работы других аэропортов. 11 сентября для обслуживания рейсов был открыт краснодарский аэропорт.