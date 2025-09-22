Представитель команды танкера отметил, что пока информации о маршруте и задачах нового рейса экипаж не получал

МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Новый экипаж танкера Unity, задержанного в порту Мурманска из-за долгов по зарплате, ждет на борту представителей Российского морского регистра судоходства, которые после проверки необходимых документов могут разрешить судну выход в море. Об этом сообщил ТАСС представитель команды танкера.

Российский морской регистр судоходства - международное классификационное общество, госучреждение технадзора и классификации морских судов, подведомственно Минтрансу РФ.

"Мы на борту в ожидании юридических процедур, должен приехать регистр и снять все ограничения. Мы должны пойти в рейс. Экипаж набран, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока информации о маршруте и задачах нового рейса экипаж танкера не получал.

О задержании Unity в Мурманске из-за долгов по зарплатам морякам, проблем с контрактами и судовыми документами сообщалось 1 сентября. Общая сумма задолженности на середину августа составляла 4,9 млн рублей и $28,5 тыс. 21 сентября представитель новой команды сообщил ТАСС о том, что вся задолженность предыдущему экипажу выплачена. Старая команда решила списаться с Unity после инцидента.