БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Благовещенска Алексей Лобачев ушел из жизни в возрасте 98 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Олег Имамеев.

"В возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Благовещенска - Алексей Ефимович Лобачев. Его жизнь - пример истинного мужества, стойкости и любви к Родине. <…> Его боевые заслуги отмечены медалями "За победу над Японией", "За освобождение Германии". Но главная награда - это гордость и глубочайшее уважение, которые навсегда останутся в наших сердцах", - написал он.

Имамеев отметил, что Алексей Лобачев родился в большой крестьянской семье. В возрасте 17 лет был призван в армию, принимал участие в освобождении Маньчжурии от японских милитаристов. После окончания войны Лобачев связал свою жизнь с Благовещенском, где трудился разнорабочим на кондитерской фабрике, а затем много лет работал в сплавной конторе. В Благовещенске он создал семью, вырастил двоих сыновей, а также воспитал внуков и правнуков.