В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от плюс 22 до 27 градусов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 25 до 27 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c, местами порывы до 16 м/c. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.