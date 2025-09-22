Для покупки краснокнижного животного требовалось оформить заявку и разместить заказ на интернет-ресурсе, стоимость услуги составляла $5-7 тыс.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы по требованию прокуратуры запретил сайт, на котором продавали краснокнижного леопарда. Об этом сказано в тексте соответствующего решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд решил административный иск Мещанской межрайонной прокуратуры Москвы к управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу о признании информации запрещенной к размещению в свободном доступе в сети Интернет на территории Российской Федерации удовлетворить. Признать сведения, размещенные в сети "Интернет" на сайте (далее следует ссылка на запрещенный сайт - прим. ТАСС) информацией, запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации", - сказано в тексте документа.

Там отмечается, что сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга интернета обнаружили сайт, где были опубликованы объявления о возможности приобрести леопарда. Для этого требовалось оформить заявку и разместить заказ на интернет-ресурсе. После этого в установленный срок животное доставляли к новому покупателю. Стоимость такой услуги составляла $5-7 тыс. Вход на сайт был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц ресурса и скопировать информацию в электронном варианте мог любой пользователь.

Прокуратура направила в суд иск о блокировке сайта, как нарушающего российское законодательство. Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, свободная торговля леопардами запрещена. Суд с доводами надзорного ведомства согласился.