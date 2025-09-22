"Лежачие полицейские" могут причинить серьезный вред самокатчику, считает зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Установка на тротуарах "лежачих полицейских" для снижения скорости электросамокатов опасна как для самих самокатчиков, так и для пешеходов, в то же время средство индивидуальной мобильности будет само тормозить на дорожной плитке. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов, комментируя установку искусственной дорожной неровности в Химках рядом со школой.

По мнению авторов идеи, таким образом можно заставить водителей самокатов снижать скорость в месте, где много детей.

"Наиболее результативно, на мой взгляд, [снижать скорость] на [дорожной] плитке. Вот по плитке на электросамокате просто не комфортно ехать - быстро начинается вибрация и самокатчики сами снижают скорость. Это более результативно, чем такие варварские способы ("лежачие полицейские" - прим. ТАСС), которые могут причинить серьезный вред самокатчику", - сказал Холодов.

Он отметил, что установка искусственных неровностей на пешеходных зонах, особенно возле детских учреждений, - сомнительное и очень опасное мероприятие. "Какой-нибудь ребенок на нем и упадет, а если разогнался самокатчик, то это препятствие просто приведет к тому, что он не притормозит, а разобьется. Странно, что выбирают одни жизни против других жизней. То есть, спасая тех, кто ходит пешком, пытаются убить тех, кто едет на самокате", - сказал Холодов.

Он напомнил, что помимо самокатчиков по тротуарам передвигаются и мамы с колясками, и такие неровности будут неудобны для них. Более того, участок, где установлен "лежачий полицейский", должен быть очень хорошо освещен в темное время суток. "Те, кто его устанавливал, должны убедиться в том, что этот "лежачий полицейский" будет безопасен в сумерках и ночью", - сказал Холодов.