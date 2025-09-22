Бюджет на эти цели выделили в период 2024-2025 годов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Воронежской области с 2024 года направило более 60 млн рублей гражданам, чье имущество пострадало от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Гражданам, пострадавшим от атак беспилотных летательных аппаратов, оказывается материальная помощь из областного бюджета на восстановление поврежденного имущества. За 2024-2025 годы на эти цели мы выделили более 60 млн рублей", - сказал он.

Гусев отметил, что налеты беспилотников на объекты Воронежской области происходят, как правило, в вечернее и ночное время. "На территории области опасность атаки беспилотных воздушных судов и непосредственная угроза атаки БПЛА объявляется практически каждый день. <...> Мы видим, что с начала 2025 года действия ВСУ активизировались, в том числе увеличилось количество налетов БПЛА, но каких-либо особенностей в период проведения переговорного процесса мы не заметили. Иногда у нас бывают периоды по два-три дня без атак БПЛА, но очень редко", - сказал губернатор.общес