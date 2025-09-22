Руководители ждут, что их сотрудники будут способны искать информацию и анализировать данные с помощью нейросетей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Каждый четвертый сотрудник в России уже использует нейросети на работе, при этом базовых ИИ-навыков от работников ожидают 60% работодателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и IT-компании Touch Instinct, проведенного по запросу ТАСС.

Опрос провели среди 2 700 соискателей и 140 работодателей. "Большинство опрошенных работодателей (60%) ожидают от сотрудников владения базовыми ИИ-навыками: поиска информации и идей с помощью ChatGPT, GigaChat, DeepSeek и других сервисов. Среди других приоритетных требований - анализ данных, оптимизация промтов и создание визуального контента. Также 23% организаций ожидают, что специалисты смогут за счет нейросетей автоматизировать создание кода и рекламные кампании", - говорится в итогах исследования.

Также 24% опрошенных работодателей завили, что в ближайшее время начнут оценивать владение нейросетями сотрудников и соискателей. Опрошенные руководители резюмируют, что наличие ИИ-компетенций уже дает преимущества специалистам в определенных профессиях, а в перспективе 2-3 лет может стать ведущим навыком во всех отраслях. "Компании ожидают от сотрудников сочетания экспертных навыков - креативности, критического мышления, коммуникативности - и базовой грамотности в области ИИ: умения формулировать задачу для модели, проверять ее результаты и корректно интерпретировать выводы. На текущем этапе 65% работодателей обращают внимание на ИИ-навыки в резюме кандидатов, хотя сейчас только для 6% они являются важным аргументом для принятия решения", - отметила руководитель направления "Карьера и навыки" hh.ru Марина Дорохова.

Опрос сотрудников

Сотрудники также уточнили, что используют ИИ-технологии для выполнения рабочих задач: 26% регулярно, а 35% - периодически. Наиболее часто к ним обращаются специалисты из сфер массмедиа и искусства, информационных технологий, высшего и среднего менеджмента, а также рекламы и PR. Для 18% респондентов нейросети все еще не применимы в их сфере. Крайне редко их используют в розничной торговле и HoReCa.

При этом те, кто пользуются ИИ-технологиями, выделяют следующие преимущества - ускорение выполнения задач (67%), экономию рабочего времени (63%), уверенное применение новых технологий (35%) и более качественное выполнение обязанностей (33%). Только 10% не видят плюсов в использовании нейросетей.

"ИИ - это инструмент, который усиливает экспертизу и на текущем этапе выступает в роли младшего помощника. Свыше 80% компаний позитивно относятся к применению нейросетей сотрудниками. По нашему опыту, использование искусственного интеллекта в IT повышает качество и скорость работы в два раза", - добавил директор по развитию Touch Instinct Вячеслав Лобозов.

При этом работодатели отмечают и недостатки в использовании нейросетей сотрудниками. Так, треть руководителей тревожатся, что работники перестанут обучаться и профессионально расти. Еще 24% отмечают, что сотрудники предлагают слабый креатив и реже ищут нестандартные пути для решения задач. Часть респондентов заметили, что подчиненные чаще допускают ошибки в работе или же попросту ленятся и отвлекаются на личные дела.

Сами сотрудники отмечают трудности в написании промтов и зависимость от нейросетей (20%). В компаниях уже доверяют нейросетям маркетинговые и креативные задачи (41%), а также рутинные процессы, связанные с переводами, написанием текстов и документацией (39%). С помощью ИИ также оптимизируются процессы дизайна, аналитики и разработки. Большинство из этих задач работодатели предпочли бы отдать ИИ-сервисам под ключ.

В 34% компаний ИИ-навыки стали обязательными для маркетологов, PR- и SMM-специалистов. 27% респондентов учитывают их при найме копирайтеров и контент-менеджеров, а 26% - аналитиков данных.