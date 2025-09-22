Там будут обучать специалистов атомных специальностей для Запорожской АЭС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Политехнический колледж Севастопольского государственного университета (СевГУ) для обучения специалистов атомных специальностей для Запорожской АЭС планируют открыть в Энергодаре осенью 2026 года. Об этом ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Последовательно решаем вопрос о создании на территории Энергодара политехнического колледжа на базе СевГУ, что даст возможность нашим детям по окончании девяти классов начать свою подготовку и получить среднее специальное образование. Ровно через год мы планируем этот объект открыть. Надеюсь, у нас все получится", - сказал он.

Ранее на ЗАЭС сообщали о планах открыть колледж в сентябре 2025 года, но его создание перенесено из-за технических сложностей. Будущий колледж в Энергодаре является продолжением работы, которую уже ведут ЗАЭС и СевГУ.

До воссоединения Крыма с Россией атомщиков для станции готовил Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности (который в 2014 году вошел в состав СевГУ), с 2022 года эта работа возобновлена. Кроме того, на базе университета для абитуриентов из Энергодара проходит "Летняя школа", благодаря которой молодые люди готовятся к поступлению на профильные специальности: атомщиков, айтишников, экологов, химиков, электроэнергетиков. Выпускники школ Энергодара по целевым договорам с ЗАЭС обучаются в СевГУ для дальнейшего трудоустройства на станции. Кроме того, севастопольский вуз проводит переподготовку действующих специалистов АЭС.