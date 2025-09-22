Это рекордное для страны суточное количество летальных исходов от заболевания, сообщило издание

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Рекорд по количеству смертей за один день от лихорадки денге зафиксирован в Бангладеш, в течение суток от нее погибли 12 человек. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

С начала года общее число смертей от денге достигло 179. На лечении в медицинских учреждениях по всей стране находятся более 2 тыс. человек. Смертельные случаи распределились по разным регионам. Количество инфицированных с начала года превысило 48 тыс.

Медики предупреждают, что ситуация ухудшается быстрее, чем в 2024 году, когда в Бангладеш от денге погибли 575 человек. Специалисты призывают к активным мерам по контролю над популяцией комаров, от которых происходит заражение лихорадкой. Они также подчеркивают необходимость усилить готовность медицинских учреждений к приему большого числа пациентов.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным организации, более 80% случаев протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.