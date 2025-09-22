Отремонтируют также 10 мостов

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Белгородской области в 2026 году планируют отремонтировать свыше 300 км дорог и 10 мостов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Заканчивается 2025 год, впереди 2026-й. Планируем расходы областного бюджета. Планируем и в 2026 году развивать дорожную инфраструктуру. Более 300 км дорог планируем поставить в капитальный ремонт, 10 мостов отремонтировать", - написал он.

По словам главы региона, Белгородская область является одним из эталонных регионов в дорожном хозяйстве. "Уверен, что так будет и всегда", - добавил Гладков.