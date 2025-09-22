Среди жертвователей есть инвалиды войны, ученые и работники сельского хозяйства, отметил лидер республики Ким Чен Ын

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч граждан КНДР пожертвовали на строительство мемориального комплекса и улицы в честь воинов Корейской народной армии, принявших участие в освобождении Курской области. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"За неполный месяц, с 22 августа, десятки тысяч человек, включая тружеников и служащих, [рядовых] жителей, сделали пожертвования на большую сумму, желая посодействовать строительству мемориала и музейного комплекса в честь героических участников боевых действий, а также внести свой вклад в строительстве улицы "Сэбёль", желая помочь семьям павших", - заявил Ким Чен Ын. Он выступал на очередной сессии Верховного народного собрания, которая состоялась 20-21 сентября. Он отметил, что среди жертвователей есть инвалиды войны, ученые, работники сельского хозяйства.

"Укрепляется еще больше массовый героизм и общенародное патриотическое рвение, вдохновленные героическим духом павших участников боевых действий из отрядов, принимающих участие в зарубежных операциях, которые не пожалели даже жизни ради защиты чести и достоинства отечества", - сказал Ким Чен Ын.

30 августа лидер КНДР заявил, что в Пхеньяне будет построен отдельный микрорайон - улица "Сэбёль"- специально для членов семей павших военнослужащих. "Сэбёль" означает "утренняя звезда". Рядом с этим районом будут захоронены павшие военнослужащие, там же будет воздвигнут монумент. 22 августа Ким Чен Ын заявлял, что в Пхеньяне откроют музей и памятник в честь офицеров и бойцов Корейской народной армии, принявших участие в освобождении Курской области РФ от украинских формирований.

Между РФ и КНДР с 2024 года действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает в том числе и взаимную оборону. Военнослужащие КНДР, верные союзническому долгу, принимали участие в освобождении отдельных районов Курской области от вторгшихся в них украинских формирований. Мужество и важную роль корейских военных в обороне региона отмечали президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.