В частности, проект "Соседский семейный центр" будет направлен на создание общественных пространств в многоквартирных домах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Участники Форума молодых политиков, прошедшего на Камчатке, разработали пять общественно значимых проектов. Они касаются патриотического воспитания, муниципальных выборов и работы по поддержке участников СВО, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Камчатского края.

"Итогом трехдневной работы форума стали практические разработки по ключевым направлениям мероприятия. Участники выразили намерение реализовать представленные проекты в своих регионах", - сообщили в пресс-службе.

Проекты разрабатывались для реализации в разных регионах. Среди них проект патриотической направленности "Кстати говоря" - он предполагает информирование через умную колонку о фактах российской истории, культуры и науки. Проект под названием "Соседский семейный центр" направлен на создание общественных пространств в многоквартирных домах. Два проекта посвящены теме муниципальных выборов: "Комплексный ремонт фасадов" - по вопросам благоустройства и "Поколение Z на выборах", который предусматривает создание и модернизацию спортивных объектов в избирательных округах.

Еще один проект - "Меры поддержки участников СВО и их семей", включающий пять программ адаптации ветеранов боевых действий к мирной жизни.

В трехдневном втором Форуме молодых политиков приняли участие 120 человек из 15 субъектов РФ, в том числе из Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Одним из ключевых событий стала лекция вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о мерах поддержки молодежи на Дальнем Востоке. Депутат законодательного собрания Амурской области Евгений Косицын предложил сделать мероприятие ежегодным и проводить его в разных регионах Дальнего Востока.