Жителей предупредили, что первые часы после запуска системы возможно временное повышение мутности воды и усиленный запах хлора

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Подача водоснабжения восстановлена в Махачкале после падения уровня воды в Хушетском водохранилище. Работа очистных сооружений возобновлена, начат процесс постепенного заполнения системы водоснабжения города, сообщается в Telegram-канале Единого оператора.

"Сообщаем, что работа Хушетских очистных сооружений возобновлена. В настоящее время подача воды с КОРа восстановлена, и начат процесс постепенного заполнения системы водоснабжения города. Следует учитывать, что полное восстановление подачи воды до всех районов займет некоторое время, так как заполнение сетей осуществляется поэтапно. В первую очередь вода поступает в основные магистрали, после чего давление стабилизируется в жилых домах и социальных объектах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты принимают все меры для того, чтобы водоснабжение в кратчайшие сроки было полностью восстановлено и стабилизировано. Жителей города предупредили, что первые часы после запуска системы возможно временное повышение мутности воды и усиленный запах хлора. Воду не рекомендуют использовать для приготовления пищи и употребления в сыром виде до ее полного очищения.

В администрации города предупреждали 21 сентября о возможных перебоях с водоснабжением из-за падения уровня воды в Хушетском водохранилище. Произошло значительное снижение объемов водозабора в водохранилище.