НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, которого суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями, уволился. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Травников.

Ранее Архипова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили его к 1,5 года колонии. Однако ему было зачтено время содержания под стражей, поэтому в этой части он был освобожден от наказания. Также Архипову установили запрет на работу в госорганах и на муниципальной службе сроком на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.

"Денис Архипов уволился с позиции министра и, соответственно, мною принято решение: после проведения всех согласовательных процедур министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области будет назначен Евгений Назаров", - отметил Травников. С момента задержания Архипова Назаров был и.о. министра.

Архипов был задержан в марте 2024 года. В отношении него было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, которое связано с банкротством бывшего регионального оператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск". По версии следствия, в результате действий Архипова в бюджет региона не поступило 220 млн руб. банковской гарантии за невыполнение регоператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.

Второе уголовное дело было возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2018 году Архипов, не имея полномочий, подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета. Зная, что компания не победила в конкурсе по присвоению статуса регоператора по обращению с ТКО, он предоставил компании 10 млн рублей бюджетных средств. По данному нарушению Архипов был освобожден от наказания в связи с истечением сроков.