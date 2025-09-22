В Бурятии в конце сентября воздух прогреется до 22 градусов

Похолодание на 5-10 градусов прогнозируют 27 сентября

УЛАН-УДЭ, 22 сентября. /ТАСС/. Неделя бабьего лета ожидает жителей Бурятии. Воздух на предстоящей неделе на территории республики прогреется до плюс 22 градусов, сообщили ТАСС в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Преимущественно без осадков, днем тепло до плюс 22 градусов, сохранится так называемое бабье лето. Утром местами туманы. Ветер переменный - ночью слабый, днем умеренный", - уточнила начальник отдела метеопрогнозов Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Маргарита Субанакова.

Похолодание на 5-10 градусов прогнозируется 27 сентября - ожидается смещение атмосферного фронта. Синоптики обещают осадки, порывистый ветер. На территории республики начинается отопительный сезон.

В целом средняя месячная температура воздуха в сентябре в Бурятии - в рамках климатической нормы. Местами по южным районам на 1 градус выше средних многолетних значений.