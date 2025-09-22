Еще девять задерживаются

ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Вылет и прилет шести рейсов отменены в международном аэропорту Волгограда. Еще девять рейсов задерживаются, следует из онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 00:10 мск до 05:36 мск 22 сентября.

Согласно онлайн-табло, отменены три рейса на вылет в Москву, три - на прилет из Москвы. Задержаны на вылет три рейса в Москву и два рейса в Сочи, на прилет - три рейса из Москвы и один рейс из Калининграда.