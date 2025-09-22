В Московском регионе объявили желтый погодный уровень из-за высокой пожарной опасности

Уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, действует до полуночи среды, 24 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за высокой пожарной опасности, которой будут способствовать метеорологические условия. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В Москве и Подмосковье высокая пожарная опасность, достигающая четвертого класса", - сказал собеседник агентства. От отметил, что объявленный желтый уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, действует до полуночи среды, 24 сентября.

Между тем, собеседник агентства напомнил, что в течение сегодняшнего дня в столичном регионе ожидается очень теплая, почти июльская погода - столбики термометров могут подняться до плюс 27 градусов. Специалисты не исключают при этом, что может быть побит и температурный рекорд, который за всю историю метеонаблюдений в городе, составляет сейчас 26,1 градуса и принадлежит 2018 году.

Как отмечал ранее в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, летнее тепло связано с перемещением воздуха со Средиземного моря и северных территорий Африки. Кроме того, по его словам, в день осеннего равноденствия солнечная энергия существенно меньше, но при малооблачной погоде она тоже будет давать определенный вклад. Температура прогнозируется на 8-9 градусов выше нормы.