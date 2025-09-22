Газета также считает, что похороны активиста "стали объединяющим моментом для раздробленной Республиканской партии, разделенной по стилю управления"

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с правым активистом Чарли Кирком стала моментом пробуждения в жизни Америки и объединила разрываемую противоречиями Республиканскую партию президента Дональда Трампа. Такое мнение высказала канадская газета The Globe and Mail.

"Отчасти религиозная церемония, отчасти государственные похороны, отчасти политический митинг <...>, - памятное мероприятие по убитому главе [некоммерческой организации] Turning Point USA Чарли Кирку стало моментом великого пробуждения в жизни Америки. Это стало духовным пробуждением для миллионов последователей движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") и пробуждением для их политических оппонентов, которые за время длившегося более четырех часов мероприятия узнали, либо им напомнили, о силе нового консерватизма", - пишет газета. Одним из ораторов, напомнило издание, был сам президент США Трамп, рассказывавший о "гиганте своего поколения", которого убил "радикально хладнокровный монстр".

The Globe and Mail также считает, что похороны Кирка "стали объединяющим моментом для раздробленной Республиканской партии, разделенной по стилю управления (старая гвардия против MAGA) и текущим проблемам (требование дальнейшего раскрытия информации об осужденном за сексуальное насилие Джеффри Эпштейне), по потенциальным новым разногласиям (тема обязательной вакцинации) и по поводу будущего (включая обсуждения президентских выборов 2028 года)".

31-летний Кирк умер в больнице после того, как в него стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Кирка, был задержан вечером 11 сентября, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор в штате Юта обещал добиться смертной казни для Робинсона. Церемония прощания с Кирком прошла 21 сентября на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона).