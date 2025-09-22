Источниками информации часто выступают не только открытые профили в соцсетях, но и, в частности, утечки данных крупных компаний, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Оставленные в интернете данные становятся основой для создания так называемого цифрового двойника, который может быть использован в мошеннических схемах. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Ежедневные действия в интернете - публикация постов, загрузка фотографий, онлайн-общение - формируют подробный цифровой след. Эти данные, собранные воедино, становятся основой для создания так называемого цифрового двойника - виртуальной копии личности, которая может быть использована в мошеннических схемах", - сказали в управлении.

В МВД пояснили, что источниками информации часто выступают не только открытые профили в соцсетях, но и утечки данных крупных компаний, фишинговые атаки или публичные базы. Цифровой двойник опасен тем, что мошенники, используя собранные данные, воссоздают правдоподобный образ жертвы. Это позволяет злоумышленникам обращаться к друзьям и родственникам от имени человека с просьбой о финансовой помощи, распространять ложную информацию или компрометирующие материалы, а также использовать репутацию для проведения финансовых операций или социальной инженерии.

В целях безопасности в киберполиции советуют ограничивать объем личной информации в открытом доступе, регулярно проводить аудит настроек приватности в соцсетях. Также стоит активно использовать двухфакторную аутентификацию для всех значимых сервисов. "Критически оценивайте даже те сообщения, которые поступают от знакомых аккаунтов, особенно если они содержат необычные просьбы", - призвали в УБК.

Цифровая гигиена - не просто рекомендация, а необходимость в современном мире, подчеркнули в МВД.