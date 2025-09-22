В Госдуме предложили поддержать отечественных производителей детских игр

Депутат Яна Лантратова считает, что введение акциза 10% на продажу иностранных игр и направление средства в фонд поддержки российского цифрового контента перераспределит ресурсы в пользу национальных разработчиков

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Введение 10-процентного акциза на продажу иностранных игр и направление средств в фонд поддержки отечественного цифрового контента позволит перераспределить ресурсы в пользу национальных разработчиков и создать безопасную медиасреду. Такое предложение инициировала депутат Госдумы Яна Лантратова в экспертном докладе "Личность в современном обществе: факторы формирования и внешние угрозы", подготовленном Центром развития гуманитарных технологий "Новая эра" (есть в распоряжении ТАСС).

"Предлагается введение акциза 10% на продажу иностранных игр, средства направлять в фонд поддержки отечественного цифрового контента. Это перераспределит ресурсы в пользу национальных разработчиков, ослабляя экономическое доминирование зарубежных продуктов и способствуя созданию безопасной медиасреды, свободной от идеологической агрессии", - сказала парламентарий.

Также Лантратова предлагает закрепить в законе понятие "национальная видеоигра" и предусмотреть для таких проектов налоговые и инфраструктурные льготы, освобождение от акцизов, грантовую поддержку, квоты на продвижение в цифровых магазинах и на платформах. "Проблема деструктивного контента в детской и молодежной среде требует не отдельных запретительных мер, а комплексной, многоуровневой стратегии. Она должна объединять законодательные, экономические, организационные и культурно идеологические инструменты. Цель такой стратегии - не только блокировать вредные материалы, но и создавать позитивную, развивающую медиасреду для подрастающего поколения", - сказала она.

В свою очередь доктор политических наук, доцент факультета политологии МГУ Сергей Белов отметил, что, если игры запрещать, "создавать условный реестр, который исполнительная власть будет отслеживать и наполнять - это не даст должного эффекта". "Например, есть какая-то студия, которая сделала деструктивную игру. После запрета студия поменяет в своем названии одну букву, и это будет уже новое юридическое лицо. Думаю, что нужно работать не на уровне законодательно-исполнительной власти, а на уровне НКО, которые более гибкие, могут себе позволить больше, и в том числе привлекать лидеров общественного мнения, которые будут формировать общественный интерес, либо будут указывать, что хорошо", - считает он.

По словам директора Института информационной и медиабезопасности МГЮА Владимира Никишина, необходимо предусмотреть комплекс мер по ответственности за вовлечение в деструктивные сообщества. "То есть дать понятие деструктивных онлайн-сообществ и установить ответственность за вовлечение в них. Данные меры значительно ускорили бы реакцию государства на новые угрозы нашему информационному и когнитивному суверенитету", - отметил он.

Тренд на организационно-правовые механизмы

Кроме того, по словам Никишин, в контексте интернет-медиа необходимо смотреть на проблему более комплексно и решать вопрос о законодательном запрете регистрации в социальных сетях детей до определенного возраста: "связывании" детских и взрослых профилей для обеспечения алгоритмов родительского контроля, запрете использования рекомендательных алгоритмов в отношении детских профилей, установлении обязанностей по верификации возраста пользователей интернет-ресурсом и так далее. "За последние два года в зарубежных государствах тренд на организационно-правовые механизмы именно по этим направлениям, и для России это тоже, имеет уже даже «перезревшую» актуальность", - добавил юрист.