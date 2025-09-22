Ситуация в терминале спокойная

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Все ушедшие на запасные аэродромы после введенных временных ограничений рейсы прибыли в Сочи, аэропорт курорта приступил к работе по фактическому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов. В ночь с 21 на 22 сентября экипажами 18 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы.

"Все воздушные суда (кроме рейса U6-2662 из Махачкалы), ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в Сочи, будут обслужены в порядке очередности и отправлены в города назначения. Ситуация в терминале спокойная. Аэропорт работает в штатном режиме и совместно с авиакомпаниями стабилизирует расписание вылетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что путешественникам для связи с представителями авиакомпаний в аэропорту необходимо обращаться на стойку информации в секторе В2 (общая зона). В стерильной зоне можно получить консультацию на стойке информации слева от гейтов 19-20. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом.