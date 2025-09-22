Оборудование поступило в Долгопрудненскую, Клинскую, Одинцовскую, Пушкинскую, Орехово-Зуевскую, Коломенскую, Щелковскую, Луховицкую, Домодедовскую больницы, а также в Московский областной и Наро-Фоминский перинатальные центры

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Новые передвижные рентген-аппараты поступили в одиннадцать больниц Московской области с начала года. На обновление медтехники было направлено свыше 153 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Передвижные рентген-аппараты применяются для выполнения исследований пациентам с ограниченной подвижностью, например, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, травматологии. В этом году мы закупили для больниц 18 единиц такого оборудования на сумму более 153 млн рублей, из них 16 уже поступили и используются в работе медицинскими специалистами", - привели в материале слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что новое оборудование позволяет проводить рентген-диагностику непосредственно в палате.

Отмечается, что новое оборудование поступило в 11 медорганизаций региона: в Долгопрудненскую, Клинскую, Одинцовскую, Пушкинскую, Орехово-Зуевскую, Коломенскую, Щелковскую, Луховицкую, Домодедовскую больницы, а также в Московский областной и Наро-Фоминский перинатальные центры.

Как подчеркнули в министерстве, обновление медицинской техники в регионе проводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".