Срок службы обновленного объекта - более 40 лет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили реконструкцию Щукинского газопровода-дюкера, который проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера. <...> Работы по реконструкции проводились под руслом реки, с применением экологичных бестраншейных технологий. Это позволило минимизировать воздействие на окружающую среду", - написал Собянин.

Он отметил, что Щукинский дюкер - единственный газопровод высокого давления из двенадцати подводных дюкеров. Он был построен в начале 1960-х годов, его протяженность - 3,5 км. Срок службы обновленного объекта - более 40 лет.

Собянин добавил, что Щукинский дюкер стал одиннадцатым объектом в масштабной программе реконструкции газопроводов-дюкеров, которую "Мосгаз" реализует с 2018 года. Завершить программу планируется до конца 2025 года.