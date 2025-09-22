Участники форума "Амур" в Хабаровске получат поддержку от Росмолодежи

В частности, молодые предприниматели от 18 до 35 лет смогут выиграть до 1,5 млн рублей

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Гранты на 5 млн рублей разыграют среди молодежи в Хабаровском крае в рамках мероприятий Всероссийского форума молодых предпринимателей "Амур", который открылся в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщила программный директор форума Юлия Мяготина.

"Общая сумма (грантовой поддержки Росмолодежи - прим. ТАСС) - 5 млн рублей. Молодые предприниматели от 18 до 35 лет смогут получить до полутора миллионов рублей, от 14 до 17 лет - до 100 тыс. рублей", - сказала Мяготина.

Она уточнила, что грантовый конкурс состоится в начале октября уже после всех основных мероприятий форума "Амур", который проходит в городе 22-25 сентября. На площадках форума молодые люди смогут доработать свои проекты, получить консультации от экспертов и выйти на защиту с новыми знаниями и компетенциями.

В предыдущие годы в числе проектов, на которые выделили средства по итогам конкурса, были такие, как организация творческих встреч по популярной музыке для школьников, обучение основам фотографии, визажа и работе со светом для детей, запуск цирковых курсов для детей и молодежи с ограничениями по здоровью и другие.

Форум собрал порядка 300 участников

Форум "Амур" объединил около 300 участников из более чем 60 регионов страны, рассказала Мяготина. "Приехали молодые люди из Архангельской области, из Республики Крым - большая география. Их распределили по трем разным направлениям в зависимости от возраста и целей", - сказала собеседница агентства.

Для самых юных участников от 14 до 17 лет начал работу трек "Запускай на Амуре", который рассчитан на тех, кто только планирует открыть свое дело. По словам Мяготиной, молодым людям помогут определиться с нишей, расскажут об основах бизнес-проектирования, окажут содействие в разработке своих проектов под руководством наставников. В программе в том числе примут участие активисты Движения первых.

Есть также два трека для молодежи от 18 до 35 лет. Это, в частности, трек "Создавай на Амуре", который нацелен на развитие креативных и технологических бизнес-проектов, на разработку витрин предпринимательских проектов социальной направленности, в том числе связанных с СВО.

"Этот трек для начинающих, рассматривающих предпринимательство как возможность развития карьерной своей траектории. Здесь они узнают, что нужно предусмотреть во время первых шагов, будут проектировать карту предпринимательских возможностей, узнают об инструментах, которые уже созданы для молодых предпринимателей", - сказала Мяготина.

На треке "Вдохновляй на Амуре" участникам - уже действующим предпринимателям - помогут с разработкой решений по масштабированию бизнес-инициатив. В числе наставников - действующие предприниматели, резиденты сообщества "Росмолодежь. Предпринимай" и других объединений.

Всероссийский форум Амур проходит в Хабаровском крае в девятый раз, в этом году - впервые в формате городской деловой площадки в Хабаровске. В рамках образовательной программы в дни форума будут проходить практические занятия и лекции от успешных предпринимателей, ведущих бизнес-экспертов. Программа ориентирована на сопровождение молодежных бизнес-проектов от старта и упаковки и до продажи продукта и поиска партнеров. Организаторами форума выступают "Росмолодежь. Предпринимай", Центр развития молодежного предпринимательства "Амур" и комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края.