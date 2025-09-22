Свыше 800 человек прошли профилактику здоровья на Кубани в рамках акции

Медики региона проведут еще акции и профилактические обследования

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Более 800 человек приняли участие в профилактических мероприятиях на Кубани, которые прошли с 15 по 21 сентября. На текущей неделе медики региона проведут еще ряд акций и профилактических обследований. Об этом сообщает региональный Минздрав.

"На Кубани неделя с 15 по 21 сентября была посвящена безопасности пациента и популяризации центров здоровья. Подводим итоги и делимся результатами - 12 профилактических мероприятий посетили более 800 участников", - сказано в сообщении.

В частности, в Белореченском районе прошла акция "Гастропоезд", где краевые специалисты провели 27 консультаций."День здоровья" прошел в Староминском районе и охватил 125 местных жителей. Осмотры в Центре СПИД прошли более 200 человек. Акцию "Кубань вне зависимости" провели в трех школах Краснодара для 400 учеников. В Каневском районе прошла акция "Кубань-край долгожителей", ее участниками стали 26 человек. "Онкомаммологический патруль" состоялся в Темрюкском районе, его участниками стали 22 человека, у пяти пациентов были выявлены патологии.

"Диспансеризация - ключевой инструмент профилактики, который позволяет своевременно выявить риски развития серьезных заболеваний и принять меры по их предотвращению. Предстоящая неделя в крае будет посвящена информированию населения о важности профилактических осмотров", - сказано в сообщении.

Профилактические мероприятия

Как отметили в Минздраве Краснодарского края, с 23 по 25 сентября в Архипо-Осиповке будет работать мобильный комплекс по диспансеризации. Станция переливания крови 23 сентября будет открыта в Горячем Ключе, а 27 сентября - в Славянске-на-Кубани. Также 24 сентября пройдет "Школа здоровья" в Краснодаре, а 25 сентября - день здоровья в Новокубанске.

В министерстве напомнили, что с начала 2025 г. в Краснодарском крае профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли более 1,7 млн участников. Благодаря этому выявили 136 тыс. заболеваний.